Эксклюзив 07 июня 2023, 12:20 Рой пчел поселился на автостоянке у ЖК в Подмосковье и попал на видео Источник «360»: рой пчел поселился в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах

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На автостоянке в жилом комплексе «Томилино Парк», что в Люберцах, поселился рой пчел. Как рассказал источник «360», сотни насекомых облюбовали серебряный Volkswagen, который хозяин припарковал во дворе.

Пчелы устроились в пространстве под капотом автомобиля. Насекомые облепили иномарку так плотно, что даже нельзя было рассмотреть госномер.

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Хозяин машины не растерялся и быстро вызвал пчеловода, который пояснил, что пасечник, видимо, упустил тот момент, когда в улье стало тесно. Вот почему матка собрала рабочих пчел и улетела.

«Пчелы дали жару. Утром остатки даже еще на машине кучковались. Вчера вызвали пчеловода, он из собрал и увез», — рассказала одна из жительниц.

По ее словам, насекомые сидели на машине несколько часов.

В конце мая рой пчел атаковал прохожих на Театральной площади в Москве. Насекомые «захватили» парковочный буй.