30 декабря 2023, 05:32
Родители во Всеволожске случайно отравили ребенка каплями от насморка
«Фонтанка»: в Ленобласти ребенок отравился каплями от насморка не по возрасту
Годовалый ребенок попал в больницу в Ленинградской области с отравлением каплями от насморка. Об этом сообщила газета «Фонтанка».
Родители мальчика из Всеволожска пытались вылечить ребенка от насморка и закапали ему в нос популярные капли.
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«Сперва он был возбужден, затем начал потеть и бледнеть, а после стал сонливым и не реагировал на тормошение», — сообщило издание.
Оказалось, капли не подходили ребенку, которому в августе исполнился год, по возрасту. В противопоказаниях написано, что нельзя применять детям до двух лет. Ребенок в стационаре в состоянии средней степени тяжести.
Ранее женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в Калаче-на-Дону. Предварительная причина пожара — аварийная электропроводка.
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