Родители оставили младенца в коляске под палящим солнцем в Москве
В Москве младенец проплакал полчаса под палящим солнцем
В центре Москвы маленького ребенка бросили без присмотра на солнцепеке. На плач лежащего в коляске младенца обратили внимание прохожие, сообщил паблик «Пресня — Пресненский район ЦАО» в социальной сети «ВКонтакте».
На появившихся в Сети кадрах ребенок был без головного убора. Рядом с ним стояла женщина. Очевидцы предположили, что это либо родственница, либо няня. На доносившиеся из коляски крики она никак не реагировала.
«Сидит человек в телефоне, ноль эмоций. Печенье всунула в рот — и все», — написал автор ролика.
В подписи к публикации добавили, что младенец плакал в течение получаса. Пользователи заметили, что снявший видео мог бы подойти к женщине и поинтересоваться самочувствием ребенка, а не снимать происходящее на телефон.
В Нижнем Новгороде прохожая нашла на улице новорожденного ребенка. Младенца с неаккуратно перевязанной пуповиной завернули в одеяла и бросили.