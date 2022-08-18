Родители оставили младенца в коляске под палящим солнцем в Москве

В центре Москвы маленького ребенка бросили без присмотра на солнцепеке. На плач лежащего в коляске младенца обратили внимание прохожие, сообщил паблик «Пресня — Пресненский район ЦАО» в социальной сети «ВКонтакте».

На появившихся в Сети кадрах ребенок был без головного убора. Рядом с ним стояла женщина. Очевидцы предположили, что это либо родственница, либо няня. На доносившиеся из коляски крики она никак не реагировала.

«Сидит человек в телефоне, ноль эмоций. Печенье всунула в рот — и все», — написал автор ролика.

В подписи к публикации добавили, что младенец плакал в течение получаса. Пользователи заметили, что снявший видео мог бы подойти к женщине и поинтересоваться самочувствием ребенка, а не снимать происходящее на телефон.

В Нижнем Новгороде прохожая нашла на улице новорожденного ребенка. Младенца с неаккуратно перевязанной пуповиной завернули в одеяла и бросили.