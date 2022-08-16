16 августа 2022, 15:13
Жительница Нижнего Новгорода нашла на улице новорожденного ребенка
Неизвестные оставили на улице новорожденного ребенка в Нижнем Новгороде. Его нашла местная жительница. Об этом сообщило издание NewsNN со ссылкой на местные СМИ.
Женщина наткнулась на сверток одеял и увидела, что внутри находится младенец с неаккуратно перерезанной пуповиной. Она вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у новорожденного травмы.
Никакой информации о его родителях не нашли. По камерам наблюдения также не удалось ничего выяснить. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.