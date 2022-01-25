Родителей, оставивших ребенка голым на улице, задержали

Семейную пару, оставившую ребенка голым на улице в мороз, задержали в Алтайском крае. Им изберут меру пресечения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие полагает, что подозреваемым не понравилось поведение их пятилетнего сына, поэтому они решили выгнать его на улицу. Это произошло 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. В итоге ребенок находился на улице без одежды и обуви в мороз достаточно долгое время.

Также следствие установило, что мальчика и его братьев время от времени истязали мать и отчим. Сейчас по делу задержали 31-летнюю мать и ее 34-летнего сожителя. Их подозревают в совершении преступлений по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и статье о побоях или иных насильственных действиях по отношению к несовершеннолетним.

В СК добавили, что семья подозреваемых уже учитывается как находящаяся в социально опасном положении, а мать и сожителя привлекали как по административным, так и по уголовным статьям.