Рязанскую улицу залило кипятком в мороз. Видео

В Рязани дорогу на лице Новаторов залило горячей водой. Кипяток перекрыл пешеходам доступ к переходу. На место уже отправили аварийную бригаду.

Рассказ и короткое видео очевидцев разместил паблик «Новости Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».

Наблюдавшие горячие потоки горожане заметили, что пройти по пешеходному переходу из-за воды невозможно. Она разлилась вплоть до поликлиники №6. Что именно послужило причиной случившегося, не уточняется.

На место, уточнил портал «62 ИНФО» со ссылкой на пресс-службу мэрии, выехали специалисты «Водоканала».

В комментариях к посту сообщества «Типичная Рязань» жители города заметили, что «завтра без коньков лучше не выходить». В Рязани в понедельник до -27 градусов.

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