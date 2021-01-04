Уголовное дело завели после прорыва трубы с кипятком в Волжском

По данным следствия, кипяток вылился на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира после прорыва шва подземного трубопровода. Предположительно, причиной стал скачок давления.

Ожоги различной степени тяжести получили четыре человека, один из которых умер в больнице. Речь идет о 75-летнем жителе Волжского. Врачи диагностировали у него ожоги 60% тела.

В ходе организованной проверки выяснилось, что обслуживанием трубы занимается частная организация. Сейчас следователи допрашивают сотрудников и руководство фирмы. В офисе уже провели выемку документов. Для выяснения обстоятельств аварии ведомство назначило технические экспертизы. Их проведут в рамках расследования уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

Следователи дадут оценку работе должностных лиц, которые отвечали за этот участок теплотрассы.

Как напомнила газета «Известия», в результате прорыва трубы пострадали четверо мужчин: 27, 30, 65 и 75 лет. Двое из них находятся в реанимации больницы №25, еще двое — в ожоговом центре.



На месте прорыва появился гигантский провал, который сняли на видео. По данным регионального главка МЧС, один из пострадавших упал в кипяток по пояс.