Эксклюзив 13 января 2024, 21:36 Ритуальщики в Сургуте протащили труп по асфальту на глазах у людей Сотрудники похоронного бюро в Сургуте протащили покойника по асфальту

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Работники одной из похоронных компаний Сургута тащили покойника по асфальту во дворе жилого комплекса «Возрождение». Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как ритуальщики волочили упакованный в пластиковый мешок труп, не стесняясь камер видеонаблюдения и гуляющих около дома людей. Сотрудники похоронного бюро взяли тело на руки только после замечаний прохожих.

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Источник «360» заявил, что в ЖК «Возрождение», рядом с которым тащили труп, более двух тысяч квартир. Рядом находится музей «Россия — моя история».

«Хорошо, что лифт работал, а то выбросили бы из окна, так же легче нести», — сказал источник.

По данным Telegram-канала Baza, такое обращение с умершим позволили представители агентства «Северный похоронный дом». Пугающая картина шокировала некоторых очевидцев.

Ранее в заброшенной усадьбе в Мытищах, где в 1930-х годах жил Иосиф Сталин, нашли трупы двух мужчин. Причина смерти этих людей не уточнялась.

До этого тело мужчины обнаружили на территории пожаро-спасательной части на востоке столицы. Предположительно, покойный выпал из находящегося неподалеку многоэтажного здания.