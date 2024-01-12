Криминал 12 января 2024, 17:34 Два трупа на бывшей подмосковной даче Сталина Mash: на заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах нашли два трупа Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Трупы двух мужчин нашли в заброшенной усадьбе в Мытищах. В 1930-х годах в этом здании жил Иосиф Сталин, сообщил Telegram-канал Mash.

Причину смерти мужчин авторы статьи не указали. По информации издания, трупы обнаружили бывший охранник участка и его друг. Дом, в котором нашли тела, находится вблизи деревни Вешки под Мытищами.

Реклама

Бывшую дачу Сталина в 2023 году выкупила за 403,5 миллиона рублей компания «Консалтинг и право». Заброшенное здание имеет большую историческую ценность, поэтому покупателю придется провести реставрационные работы.

Ранее тело мужчины обнаружили на территории пожарно-спасательной части на востоке столицы. Труп лежал на металлическом навесе, примыкающем к забору. Источник «360» предположил, что покойный выпал из находящегося рядом многоэтажного здания.