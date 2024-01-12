12 января 2024, 17:34
Два трупа на бывшей подмосковной даче Сталина
Mash: на заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах нашли два трупа
Трупы двух мужчин нашли в заброшенной усадьбе в Мытищах. В 1930-х годах в этом здании жил Иосиф Сталин, сообщил Telegram-канал Mash.
Причину смерти мужчин авторы статьи не указали. По информации издания, трупы обнаружили бывший охранник участка и его друг. Дом, в котором нашли тела, находится вблизи деревни Вешки под Мытищами.
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Бывшую дачу Сталина в 2023 году выкупила за 403,5 миллиона рублей компания «Консалтинг и право». Заброшенное здание имеет большую историческую ценность, поэтому покупателю придется провести реставрационные работы.
Ранее тело мужчины обнаружили на территории пожарно-спасательной части на востоке столицы. Труп лежал на металлическом навесе, примыкающем к забору. Источник «360» предположил, что покойный выпал из находящегося рядом многоэтажного здания.
Мытищи
СССР
Иосиф Сталин
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