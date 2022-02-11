Ритуальщики перепутали автобусы и выдали родственникам чужих покойников

Сотрудники ритуальной службы в Нижнем Новгороде перепутали автобусы, в которых везли хоронить покойников, и выдали родственникам тела чужих людей. Подмену заметили, когда съехала крышка гроба, сообщил РЕН ТВ.

Сын покойного рассказал, что сначала они заметили, что крышка гроба больше, чем сам гроб. После отпевания они поехали на кладбище, и уже в автобусе крышка съехала.

«Смотрим — там не отец, а другой человек», — сказал он.

Жена покойного сообщила, что специально для похорон заказывали новую одежду, а на теле ее мужа оказалась другая.

«На него что-то с чужого плеча надели», — возмутилась она.

Сотрудник ритуальной службы объяснил, что путаница произошла, потому что сейчас очень много трупов.

«Перепутали автобусы. В морге очень много покойных, очень много покойных, просто ну караул что творится», — сказал он родственникам умершего.

Ранее в Госдуме разработали новый законопроект о похоронном деле. Депутаты предложили сделать похороны госуслугой. Но поправки в федеральный закон уже не один раз пытались вносить, и пока это ни к чему не приводило, сообщила «360» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.