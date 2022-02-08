Похороны в России хотят сделать госуслугой. Потерявшим близких нужна помощь, а не прейскурант

Депутаты Госдумы разработали новый законопроект о похоронном деле. Инициатива назревала более четверти века, но документ все еще не передали на рассмотрение в Минстрой. Специалисты уверены, что пора создать новый федеральный орган, который бы занимался ритуальными услугами.

Написан новый похоронный закон

В Госдуме предложили сделать похороны госуслугой в рамках нового законопроекта. Депутаты планируют полностью изменить федеральный закон № 8 «О погребении и похоронном деле», который действует с 1996 года. Его несовершенство привело к тому, что ритуальные услуги стали фактически предпринимательской деятельностью.

«Защита прав граждан, потерявших близких, формирование ясного понятийного аппарата и достижений цифровизации применительно к отрасли, обеспечение государственного надзора и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса — вот только некоторые задачи нового закона», — процитировали «Ведомости» зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

Новый документ должен решить проблему с недобросовестными ритуальными агентами, прояснить ценообразование в отрасли и обеспечить инвентаризацию кладбищ. Однако эксперты Министерства строительства и ЖКХ не смогли оценить разработанный депутатами законопроект — документ все еще не передали на рассмотрение в ведомство.

Новая статья для «черных» ритуальщиков

По некоторым оценкам, в большинстве крупных городов похоронный бизнес по объему доходов сравнивают с торговлей нефтепродуктами. Легальный годовой оборот в этом сфере составляет около двух с половиной миллиардов рублей, а общий теневой доход превышает 15 миллиардов рублей, сообщили «Известия».

За каждое сообщение о смерти информатор получает от ритуальных агентов в среднем около 25–30 тысяч рублей. При этом они пользуются стрессовым состоянием людей и часто уходят от ответственности. В случае нарушений сегодня им грозит наказание по статье № 159 Уголовного кодекса — «Мошенничество». Она предусматривает до пяти лет тюрьмы для группы соучастников, до шести лет — за мошенничество в крупном размере или с использованием своего служебного положения.

Из-за участившихся нарушений в Уголовный кодекс предложили ввести статью «Мошенничество в сфере ритуальных услуг». Она предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет. Для группы лиц предложили штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до восьми лет.

Похороны хотели включить в страхование

Председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев в беседе с «360» отметил, что пока рано говорить о новом законопроекте. Дело в том, что его полный текст еще не был опубликован, поэтому трудно сказать, насколько он поможет оптимизировать рынок ритуальных услуг.

«Эти фразы о борьбе с „черными“ ритуальщиками я слышу раз в два года. Попытки что-то изменить в федеральном законе о погребении уже были. В 2017 году Артем Кирьянов предложил обложить россиян однопроцентным похоронным налогом», — напомнил Антон Авдеев.

Тогда речь шла о том, чтобы включить похоронные услуги в обязательное страхование. Таким образом Артем Кирьянов, один из авторов нынешней инициативы, предлагал перекрыть доступ ритуальщикам-вымогателям: организация всех необходимых мероприятий перекладывалась бы на страховую компанию. Однако идею раскритиковали из-за отсутствия гарантий сохранности выплат.

Нужен межведомственный орган

Антон Авдеев подчеркнул, что государство обязательно должно регулировать рынок ритуальных услуг, но только в рамках ее основной функции. Это непотребительская доктрина, и ее нельзя оценивать с точки зрения бизнеса, сколько дохода она приносит кому-то в бюджет или сколько площадей кладбищ.

«У нас комплекс — по чуть-чуть от медицины, культуры, религии, земельных отношений, транспорта. И ни одно из этих смежных ведомств целую картину не видит. Нужен межведомственный орган, который стоял бы над Минстроем и прочими ведомствами», — сказал Антон Авдеев.

Он отметил, что, столкнувшись со смертью, люди хотят получить помощь, а не кассу и прейскурант. От нового закона ждут трех основных пунктов: установление основной функции, создание межведомственного федерального органа и определение источников финансирования, которые выровняют дисбаланс в отрасли.

Новый закон о погребении необходим

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева призналась «360», что на ее памяти как минимум трижды пытались внести изменения в федеральный закон о погребении и похоронном деле. Однако каждый раз это заканчивалось ничем.

«Конечно, пока эта сфера абсолютно в тени, сфера высоко криминальная. Нужно сделать все, чтобы для граждан и для предпринимателей она была понятной и доступной: чтобы не распространялись персональные данные, не возникали у тебя на пороге через две минуты после смерти какие-то непонятные люди, которые на тебя давят», — сказала Светлана Разворотнева.

Она отметила, что нужно дать возможность с холодной головой посмотреть реестры ритуальных компаний, их расценки и выбрать подходящий вариант, чтобы была доступна информация о кладбищах и наличии у них мест. Это поможет очень серьезно сократить количество случаев мошенничества в сфере ритуальных услуг.