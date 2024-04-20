Происшествия 20 апреля 2024, 13:12 «Рисковал, чтобы донести до людей правду». МВД — о смерти военкора Еремина Ирина Волк: военкор Еремин рисковал жизнью, чтобы донести правду об СВО РИА «Новости»

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Погибший военкор «Известий» Семен Еремин был не только талантливым журналистом, но бесстрашным и мужественным человеком. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Очередным преступлением киевского режима стало убийство военного корреспондента „Известий“ Семена Еремина. <…> Он с самого начала спецоперации находился в центре событий. Не раз рисковал жизнью, чтобы донести до людей правду», — вспомнила она.

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Волк добавила, что репортажи Еремина были достоверными, глубокими и полными веры в победу ВС России. Она выразила глубокие соболезнования близким журналиста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал смерть Семена Еремина «большой трагедией» и констатировал, что украинские боевики намеренно делают российских журналистов своими целями.

Военный корреспондент стал жертвой прицельной атаки украинского беспилотника в Запорожской области 19 апреля.