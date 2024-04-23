Важное 23 апреля 2024, 12:49 Риски терактов в России возросли — Генпрокуратура Замгенпрокурора Разинкин: в России возросли риски диверсий и терактов РИА «Новости»

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Принятых в России мер безопасности оказалось недостаточно. Риски терактов и диверсий в стране возросли, заявил на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин. Его процитировало РИА «Новости».

Он сообщил, что в 2023 году по итогам проверки объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей нашли более 200 тысяч нарушений в сфере обеспечения безопасности. Анатолий Разинкин заявил, что в России недостаточно противостояли угрозам.

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«Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли. <…> Принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — сказал он.

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