Важное 23 апреля 2024, 11:49 ФСБ предотвратила теракт в Брянске ФСБ задержала россиянина, запланировавшего теракт в Брянске

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Оперативники ФСБ задержали в Брянске гражданина России, который планировал совершить теракт. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Силовики задержали сторонника украинских националистов, у него изъяли взрывчатку.

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«В Брянске задержали гражданина России, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. По заданию представителей запрещенной террористической организации он участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта», — заявили в ФСБ.

Против фигуранта завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Пособничество в совершении террористического акта», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ вскрыла деятельность террористической ячейки, которая планировала совершение теракта на объекте ВС России в Донецке. В группу входили шесть граждан из Средней Азии.