Эксклюзив 04 марта 2024, 21:15 «Резко дал газ и запрыгал на ямах». В Андреевке задержали неадекватного водителя Сотрудники ДПС в Андреевке задержали неадекватного водителя РИА «Новости»

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В Андреевке городского округа Солнечногорск в Московской области сотрудники ДПС задержали неадекватного водителя, который въехал в машину полицейских. Очевидец рассказал «360» подробности случившегося.

Мужчина сообщил, что услышал звуковые сирены и просьбы остановиться. На его глазах водитель ВАЗ-2114 задом поехал к светофору, так как спереди правоохранители перекрыли дорогу.

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«Доехав до светофора задом, их прижал второй автомобиль ДПС, в который он въехал, после чего сотрудники выбежали из машины и пытались открыть двери, но водитель ВАЗа резко дал газ, запрыгал на ямах, и, видимо, вылетела передача», — сообщил очевидец.

В результате нарушитель остановился. Сотрудники ДПС разбили окно ВАЗа и задержали неадекватного водителя.

«Слышал, что задержанные еще вчера где-то что-то устроили, видимо, с авариями связанное», — добавил мужчина.

По данным Telegram-канала сайта Zelenograd.ru, водитель и пассажир были пьяны. Уезжая от полиции, автомобилист зацепил еще несколько машин.

Несколько дней назад на трассе в Екатеринбурге заметили абсолютно голого мужчину, который бежал по трассе. Местное УМВД организовало проверку по факту случившегося.