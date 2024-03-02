Происшествия 02 марта 2024, 23:24 Бегущего по трассе голого мужчину заметили в Екатеринбурге РИА «Новости»

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В Екатеринбурге заметили абсолютно голого мужчину, который бежал по трассе вечером 2 марта. Об этом сообщило издание E1.ru.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, — заявили в УМВД по Екатеринбургу.

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Очевидцы сообщили, что молодой мужчина бежал по кольцу Серафимы Дерябиной, а затем свернул в сторону улицы Бардина. Водители не в курсе, что с произошло дальше.

До этого в Екатеринбурге произошла аналогичная ситуация, но с участием женщины. Неадекватная гражданка разделась на проезжей части, ползала на коленях по дороге и бросалась на машины, пока ее не задержали полицейские и не передали эксгибиционистку медикам.

Ранее в Екатеринбурге преподаватель истории и философии Свердловского педагогического колледжа лишился работы из-за блога, в котором он рассказывал о «проблемах одиночества и сексуальности». В учебном заведении он проработал всего две недели.