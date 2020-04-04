Подъезд жилой пятиэтажки рухнул после взрыва бытового газа в подмосковном Орехово-Зуеве. Очевидец рассказал «360», что после ЧП ничего не было видно от пыли.

«Был мощный глухой взрыв. Полдома было в темном смоге от пыли», — сообщил один из очевидцев произошедшего.

Женщина, находившаяся в квартире взорвавшегося дома, заявила, что сначала вообще не поняла, что произошло.

«Резкий хлопок. Мне как дало — я упала. И потом встаю — в квартире непонятно чего. И кричат: „Помогите“», — поделилась жительница обрушившегося подъезда. Она получила травмы лица.

Telegram-канал Мash со ссылкой на очевидца сообщил, что стекла после взрыва долетели до стоящего напротив дома. Еще до приезда спасателей люди забрались по разрушенным плитам на третий этаж и спустили вниз ребенка.

«Услышала резкий хлопок, поднялась пыль клубом, полетели стекла, даже долетели до дома напротив. Мужчину забрали на скорой. А еще очевидцы забрались по плитам до третьего этажа и сами сняли оттуда ребенка до приезда спасателей», — рассказала женщина, которая в момент происшествия была рядом.

Газ взорвался в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на улице Гагарина в Орехово-Зуеве днем 4 апреля. В результате ЧП полностью обрушился подъезд дома. По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили ранения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.