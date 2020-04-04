Жилой дом частично обрушился после взрыва газа в Подмосковье. Онлайн-трансляция

Жилой дом частично обрушился в Орехово-Зуеве. В пятиэтажке произошел взрыв газа. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

15:01 Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. На место выехал и. о. прокурора Московской области Андрей Ганцев.

15:00 МЧС уточнило количество разрушений: повреждены 10 квартир, пять разрушены полностью.

14:58 Эвакуированных жильцов дома, где произошел взрыв, разместили в местной школе.

14:57 Шесть человек достали из-под завалов. Пятеро получили травмы —глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

14:51 Взрыв в пятиэтажке полностью разрушил четыре квартиры. Еще четыре квартиры пострадали частично.

14:39 Трое пострадавших после взрыва находятся в реанимации городской больницы Орехово-Зуева. Еще один в состоянии средней тяжести.

Я живу в соседнем доме. Сидел дома и слышал взрыв — у меня дом аж зашатался. Хлопок был очень сильный. Сейчас спасатели ходят, помогают, вытаскивают Очевидец

14:33 На улице около дома в Орехово-Зуево никто не пострадал. На детских площадках никого не было — пресс-служба муниципалитета.

14:31 Корреспондент «360» с места рассказывает, что на место обрушения подняли пожарный кран. Специалисты начали разбор завалов. Место обрушения оцепили.



14:16 Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва газовой колонки в Орехово-Зуеве.

14:14 Из жилого дома уже эвакуировали 200 человек.

14:10 Газовая колонка взорвалась в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве — ГУ МЧС.

14:03 Подмосковные следователи начали проверку после взрыва в Орехово-Зуеве. «Следователями следственного отдела по Орехово -Зуево организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома и обращения стен с 5-го по 3-й этаж», — сказала глава областного СК Ольга Врадий.

Был мощный глухой взрыв. Полдома было в темном смоге. От пыли Очевидец взрыва.

14:02 Взрыв случился на третьем этаже второго подъезда. В результате обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Из соседних подъездов эвакуируют людей.

14:00 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место происшествия.

13:58 Очевидец происшествия рассказал, что местные жители спасли ребенка после взрыва. «Услышала резкий хлопок, поднялась пыль клубом, полетели стекла, даже долетели до дома напротив. Мужчину забрали на скорой. А еще очевидцы забрались по плитам до третьего этажа и сами сняли оттуда ребенка, до приезда спасателей», — привел слова очевидца Mash.

13:53 Первые секунды после взрыва попали на видео.

13:47 На место происшествия отправился глава подмосковного управления МЧС России Сергей Полетыкин.

13:45 Губернатор Подмосковья взял ситуацию под личный контроль. Главе мунинципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

13:43 Взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве, информация о пострадавших уточняется — официальное заявление ГУ МЧС.

13:40 Источники ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что, по предварительной информации, в доме взорвался бытовой газ. Официального подтверждения этой информации пока нет.