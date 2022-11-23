Эксклюзив 23 ноября 2022, 11:28 Пожар вспыхнул в резиденции посла Алжира в Москве Источник «360»: резиденция посла Алжира загорелась в Москве Википедия

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Пожар произошел в резиденции посла Алжира на улице Спиридоновке в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Резиденция занимает бывшую усадьбу Гесте. В районе дома № 13 временно перекрыли движение транспорта.

По данным источника, из двух окон на втором этаже здания валил густой серый дым. Задымление наблюдалось и в районе кровли. Собеседник «360» уточнил, что здание газифицировано. Людей в момент ЧП внутри не было.

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В региональном ГУ МЧС «360» подтвердили информацию о пожаре, возгорание произошло на втором этаже. В 11:26 открытое горение ликвидировали, никто не пострадал, добавили в главке.

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Пожарные начали проверять перекрытия. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Из-за ЧП в районе дома № 13 на улице Спиридоновке перекрыли движение транспорта, сообщили в столичном департаменте транспорта. На месте работают оперативные службы. В ведомстве призвали автомобилистов строить маршруты с учетом временных ограничений.