Происшествия 26 апреля 2023, 09:41 Два уголовных дела завели по факту пожара в Свердловской области СК по Свердловской области завел два уголовных дела по факту пожара в поселке Сосьва РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следственный комитет по Свердловской области завел два уголовных дела по факту пожара в поселке Сосьва. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи начали производство по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

Реклама

«На место выехала группа опытных следователей-криминалистов. Ситуация находится на постоянном контроле руководства следственного управления», — отметили в СК.

По данным ведомства, пожар нанес значительный материальный ущерб для хозяйствующих субъектов, государственных учреждений, муниципалитетов и местных жителей.

«В общей сложности огонь уничтожил около 130 жилых домов, более 30 нежилых строений, склады пиломатериалов и другие объекты», — добавили в СК.

Пожар в поселке Сосьва Свердловской области начался 25 апреля, распространившись на площади около 9000 квадратных метров.

Пресс-служба регионального МЧС ранее сообщала, что в результате происшествия сгорели как минимум 108 частных жилых домов. Также огнеборцы обнаружили тело местного жителя, погибшего под горящими завалами.