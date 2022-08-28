Режим повышенной готовности из-за пожаров ввели в Рязанской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за пожаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

«В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, на территории региона прогнозируется сохранение сухой и ветреной погоды», — отметил Бочаров на оперативном совещании.

Он поручил руководителям профильных комитетов и главам на местах круглосуточно мониторить ситуацию с пожарами. Обо всех изменениях чиновники должны оперативно докладывать.

Вечером 28 августа в городе Волжский загорелся крыша рынка общей площадью 700 квадратных метров. Огонь охватил семь тысяч квадратных метров.

Сотрудники МЧС России по Волгоградской области локализовали возгорание. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Предварительной причиной пожара в МЧС назвали нарушение требований безопасности при работе со сваркой.