Названа причина крупного пожара на рынке в Волжском

В ГУ МЧС России по Волгоградской области назвали причину пожара на рынке в Волжском, который произошел вечером 28 августа. Оказалось, что к возгоранию привели нарушения требований пожарной безопасности.

«По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ», — рассказали в ведомстве.

Пожар начался по адресу улица 40 лет Победы, дом 61Б. Спасатели эвакуировали 153 человека, по предварительным данным, никто не пострадал. Огонь удалось локализовать на площади в семь тысяч квадратов, пожарные смогли остановить распространение пламени и не дали ему перекинуться на соседние здания.

В МЧС уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены

В Московской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Есть риски возникновения пожаров на территории Орехово-Зуевского округа, Павловского Посада, Ступина и Шатуры.