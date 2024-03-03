Происшествия 03 марта 2024, 09:51 Режим КТО продолжил действовать в Ингушетии Мероприятия по нейтрализации боевиков продолжились в Карабулаке НАК РФ

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Режим контртеррористической операции в рамках мероприятий по уничтожению боевиков в населенном пункте Карабулак в Ингушетии продолжает действовать утром 3 марта. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах республики.

«В Карабулаке режим КТО продолжил свое действие, идут мероприятия по нейтрализации боевиков», — сообщили в службах.

В субботу оперативный штаб Ингушетии объявил о введении режима контртеррористической операции в одном из районов города Карабулак. Район проведения КТО ограничили улицами Джабагиева, Набережная, Осканова и Рабочая.

НАК Ингушетии отмечал, что органы безопасности при оперативно-разыскных мероприятиях выявили группу боевиков в одном из жилых зданий, они готовили серию террористических актов. Спецназовцы заблокировали криминальных элементов, начался бой.

Согласно последней информации, в одном из домов засели шесть боевиков. На все предложения сдаваться они отвечают огнем.