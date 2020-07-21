Режим ЧС ввели в уральском городе из-за потопа. Кадры с места

Настоящий потоп начался в Свердловской области из-за дождей. Уровень воды резко поднялся в реках Серебрянке и Сторожевой. Затопило около 200 домов и административных зданий. В Нижних Сергах ввели режим ЧС.

Ливневые потоки потекли по городу после обильных осадков 20 июля. Начался паводок, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В городе Нижние Серги введен режим ЧС муниципального характера. Подтоплен 231 частный жилой дом, где проживают более 550 человек», — уточнил глава ведомства Виктор Теряев, который сейчас руководит спасательными работами.

Судя по размещенным в Сети видео, город попросту утонул: из берегов вышли две реки — Серебрянка и Сторожевая.

Поток воды снес стоявшие на улицах гаражи-ракушки, легковые автомобили и железный пешеходный мост. Первые этажи зданий затопило, а сильны ветер повалил столбы линий электропередач.

Потоки воды несут по улицам гаражи-ракушки и легковые автомобили. В зданиях затоплены первые этажи. Из-за сильных порывов ветра повалены столбы линий электропередач.

В МЧС уточнили, что в ликвидации последствий подтопления участвуют 255 человек, 52 единицы техники и 19 плавсредств. Спасатели расчищают русла рек от мусора.

Из зоны подтопления эвакуировали семь человек, остальные жители покинули затопленные жилища самостоятельно. Информации о пострадавших нет. Специалисты осматривают подтопленные дома и придомовые территории в поисках оставшихся в них людей.

Администрация уже подготовила три пункта временного размещения. Один из них расположен в санатории, два других — в детских садах. Людей туда перевезут автобусами.