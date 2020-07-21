Сильнейший ливень затопил город на Урале. Видео

В уральском городе Нижние Серьги введен режим ЧС. Из-за сильнейшего ливня затопило целый город.

Об этом сообщается на сайте МЧС по Свердловской области. Обильные осадки повысили уровень воды в реках Серебрянка и Сторожевая. Они вышли из берегов и подтопили частные жилые дома. Местные жители выкладывают ролики в соцсети.

По данным ведомства, в зоне подтопления оказались около 200 домов и несколько административных зданий. Эвакуировано семь человек. Большинство жителей сумели покинуть дома самостоятельно. Информации о пострадавших пока не поступало.

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«В ликвидации последствий подтопления в Нижних Серьгах задействована группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств», — говорится в сообщении МЧС.

Сейчас спасатели и полиция на лодках объезжают подтопленные дома с целью поиска людей, которым необходима помощь.

«Для размещения жителей подтопленной территории администрацией подготовлены три пункта временного размещения: санаторий и два детских сада. В готовности находятся три автобуса для доставки людей», — отметили в ведомстве.

Сотрудники экстренных служб продолжают работу по ликвидации паводка.