Режим ЧС ввели в Оренбуржье из-за крупного лесного пожара

В Ташлинском районе Оренбургской области ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Огонь прошел уже 400 гектаров леса. В настоящий момент активно горит 100 гектаров.

16 июля вечером для ликвидации крупного лесного пожара вызвали авиацию: два ИЛ-76 Минобороны РФ тушат огонь с воздуха. Самолеты совершили уже три вылета. Также на месте работают боевые расчеты МЧС и сотрудники лесоохраны Ташлинского лесничества, передает пресс-служба управления МЧС по региону.

«Угроза населенным пунктам отсутствует, погибших и пострадавших нет», — рассказал глава Ташлинского района Владимир Сусликов. Его слова приводит сетевое издание «Оренбуржье».

Также в Ташлинском районе 16 июля тушили сильный пожар в селе Иртек — там загорелись дом, гараж, баня и сарай на одном из участков. Всего в регионе за сутки зафиксировали 16 природных пожаров, из них всего один лесной, остальные — степные. Степь горела на площади 6298 гектаров.

17 июля стало известно, что пожарным наконец удалось потушить боевой корабль ВМС США Bonhomme Richard. Он горел с 12 июля.