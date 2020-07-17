Пожар на корабле ВМС США Bonhomme Richard потушили

Во время тушения пострадали 59 человек — 36 моряков и 23 гражданских специалиста. В основном они получили тепловые удары и отравились дымом, сообщали ранее в Тихоокеанском флоте США. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Пожар начался в 8:30 воскресенья (18:30 мск), когда корабль находился на техническом обслуживании в Сан-Диего. На борту в этот момент было около 160 моряков.

Bonhomme Richard был спущен на воду в 1997 году. Это флагманский корабль экспедиционной ударной группы ВМС США. Его основная миссия — участие в десантных операциях. Также при необходимости корабль может действовать в качестве легкого авианосца.