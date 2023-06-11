11 июня 2023, 00:21
Режим ЧС ввели в Крымске на Кубани из-за подтоплений от ливней
Режим ЧС ввели в Крымске на Кубани из-за подтоплений от сильных дождей
Режим ЧС введен в Крымском городском поселении из-за подтоплений в результате сильных дождей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.
Чрезвычайную ситуацию объявили с субботы, 10 июня, 21:00 по московскому времени.
Реклама
«Зона ЧС определена локально с учетом фактически подтопленных территорий. Сейчас в городе работают специальные комиссии, которые устанавливают факты подтопления жилых помещений и определяют причиненный ущерб», — сообщил глава района.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о подтоплении в Крымском и Темрюкском районах, а также нескольких дворов в Анапе. Дожди на Кубани идут уже несколько недель. Накануне вновь объявили штормовое предупреждение. Ливни с грозами и сильным ветром до 23 метров в секунду прогнозируются до 12 июня.
Накануне мощные ливни затопили улицы Владивостока. Мостовые ушли под воду, за 12 часов в городе выпало почти 52 миллиметра осадков.
Погода
Потопы после ливней на юге России
Реклама
Реклама