Происшествия 11 июня 2023, 00:21 Режим ЧС ввели в Крымске на Кубани из-за подтоплений от ливней Режим ЧС ввели в Крымске на Кубани из-за подтоплений от сильных дождей Администрация МО Крымского района

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Режим ЧС введен в Крымском городском поселении из-за подтоплений в результате сильных дождей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

Чрезвычайную ситуацию объявили с субботы, 10 июня, 21:00 по московскому времени.

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«Зона ЧС определена локально с учетом фактически подтопленных территорий. Сейчас в городе работают специальные комиссии, которые устанавливают факты подтопления жилых помещений и определяют причиненный ущерб», — сообщил глава района.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о подтоплении в Крымском и Темрюкском районах, а также нескольких дворов в Анапе. Дожди на Кубани идут уже несколько недель. Накануне вновь объявили штормовое предупреждение. Ливни с грозами и сильным ветром до 23 метров в секунду прогнозируются до 12 июня.

Накануне мощные ливни затопили улицы Владивостока. Мостовые ушли под воду, за 12 часов в городе выпало почти 52 миллиметра осадков.