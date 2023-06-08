Происшествия 08 июня 2023, 14:28 «Машина чуть не стала подводной лодкой». Очевидцы показали последствия мощного ливня во Владивостоке Жители затопленного Владивостока сняли на видео последствия мощного ливня

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Улицы Владивостока ушли под воду из-за мощного ливня, обрушившегося на город 8 июня. «360» собрал кадры с последствиями стихии, снятые местными жителями.

Мэрия Владивостока сообщила в своем Telegram-канале, что за 12 часов в городе выпало около 52 миллиметров осадков. При этом месячная норма составляет 104 миллиметра.

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С 18:00 четверга по местному времени по решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во Владивостоке ввели режим повышенной готовности. Он продлится до 09:00 13 июня.

«Зафиксировано несколько упавших деревьев, сход грунта с косогора в одном из районов, есть проблемы с электричеством», — сообщили в мэрии.

Кадры с последствиями мощного ливня распространили в местных пабликах. Подписчики Telegram-канала «PrimaMedia.Приморье» показали микроавтобус, который застрял на проспекте Столетия возле стадиона «Строитель».

Автомобиль едва полностью не ушел под воду. По данным PRIMPRESS, это была маршрутка, но люди успели выйти из салона до того, как автобус затопило почти по крышу.

Позднее водителю маршрутки помогли сотрудники пожарно-спасательной службы. В Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю показали, как заблокированный автобус вытащили с помощью пожарной машины.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

В некоторых местах города образовались настоящие водопады. Например, такое произошло на «Зеленом острове».

Серьезно затопило Первомайский район, который неофициально называют Чуркиным. Осадков выпало так много, что тротуары скрылись под водой.

Последствия стихии ощутили и автомобилисты, и пешеходы. Океанский проспект из-за ливня превратился в бурную реку.

В местных Telegram-каналах сообщили, что люди пытались скрываться от потопа в кафе, но вода затекла и туда. Кроме того, осадки полились в подземный переход у Центральной площади Владивостока.

На Авроровской улице даже произошло подводное ДТП. Там поплывшая Toyota Prius столкнулась в воде с другим автомобилем.

Местные жители рассказали о происходящем во Владивостоке изданию «Подъем». Из-за потопа город сковали пробки, причем в некоторых местах водители стоят без движения по часу или дольше.

«Благо, что я в машине, но машина чуть не стала подводной лодкой», — пожаловался один из горожан.

На время дождь почти прекратился, но затем пошел еще сильнее. В некоторых районах отключилось электричество.

Местный житель сообщил, что из-за стихии временно исчезала связь. Деревья начали падать на припаркованные автомобили.

«Затопило нас хорошо. Меня так вообще потоком снесло. Мне пытался помочь какой-то дедушка, и мы с ним купались вместе», — рассказала горожанка, которая решила не ехать на машине, а идти пешком.

По данным регионального ГУ МЧС России, в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди утром и днем 9 июня, а также ночью 10 июня. Порывы ветра на побережье могут достигать 23 метров в секунду. В МЧС призвали местных жителей следовать рекомендациям спасателей и воздерживаться от поездок за пределы населенных пунктов.