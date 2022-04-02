02 апреля 2022, 16:33
Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за лесных пожаров
Режим ЧС ввели в Минусинском районе Красноярского края из-за лесных пожаров
Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Минусинском районе из-за лесных пожаров. Об этом сообщил в Telegram-канале телеканал «Звезда» со ссылкой на экстренные службы.
Причиной пожара стал загоревшийся мусор, огонь перекинулся на ближайшие деревья. На месте ликвидации пожара трудятся 130 пожарных и 28 единиц техники.
Официальный портал Красноярского края сообщил, что работу спасателей осложняет порывистый ветер. Жителей ближайших СНТ оповестили о произошедшем, для их эвакуации подготовили автобусы.
Также в районе начал работу оперштаб, координирующий средства и силы, задействованные в тушении пожара.