Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за лесных пожаров

Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Минусинском районе из-за лесных пожаров. Об этом сообщил в Telegram-канале телеканал «Звезда» со ссылкой на экстренные службы.

Причиной пожара стал загоревшийся мусор, огонь перекинулся на ближайшие деревья. На месте ликвидации пожара трудятся 130 пожарных и 28 единиц техники.

Официальный портал Красноярского края сообщил, что работу спасателей осложняет порывистый ветер. Жителей ближайших СНТ оповестили о произошедшем, для их эвакуации подготовили автобусы.

Также в районе начал работу оперштаб, координирующий средства и силы, задействованные в тушении пожара.