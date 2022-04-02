Лесной пожар произошел в Красноярске из-за загоревшегося мусора

Лесной пожар начался в Красноярске неподалеку от населенного пункта. Загорелся мусор, позже огонь перекинулся на деревья из-за сильного ветра.

В пресс-службе МЧС уточнили, что ветер распространяет возгорание достаточно быстро. В тушении участвуют 130 пожарных и 28 единиц спецтехники. К месту происшествия направили пожарный поезд. Также организовано оповещение населения.

Ранее первые природные пожары были зафиксированы на территории Бурятии. По предварительной информации, причина их возникновения заключалась в неосторожном обращении с огнем.