Режим ЧС ввели в Геленджике после взрыва газа в гостинице. Видео

На нескольких улицах Геленджика рядом с пострадавшей от взрыва газа гостиницы «Алания» ввели локальный режим ЧС. Перекрытия и внешняя стена здания обрушились. Погиб один человек, пятеро пострадали.

Двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в Instagram министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«С 16:00 сегодняшнего дня в Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозной и Первомайской введен режим ЧС. Проводятся аварийно-восстановительное работы. Свет и вода в данном районе в домах имеется», — уточнило ведомство.

Региональный Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте взрыва газа в Геленджике побывал министр ГО и ЧС края Сергей Штриков вместе с главой Геленджика Алексеем Богодистовым.

В пострадавшем отеле были зарегистрированы 59 человек, в том числе 16 детей. Большинство уехали в аэропорт. Оставшиеся 22 человека власти разместили в отелях «Круиз», «Красная Талка», «Пусь» и «Бригантина».