Режим ЧС ввели в еще одном районе Сахалинской области из-за селя

Грязевые потоки сошли с одной сельской дороги в Макаровском районе. В результате власти решили ввести режим ЧС, пока там не будут устранены последствия.

«Селевые отложения около 50 метров в диаметре, глубиной 20-40 сантиметров. Повреждено дорожное полотно, с двух сторон размыты подъезды к мосту, повреждены береговые укрепления и барьерные ограждения.», — передает сайт правительства Сахалинской области.

Сейчас в селе Поречье на месте работают дорожные службы. Утром режим чрезвычайной ситуации был введен в Смирныховском районе. В местных реках поднялся уровень воды. Теперь в регионе занимаются просушкой зданий. По предварительным данным, подтопило 76 домов. По словам специалистов, в некоторых вода не пошла выше уровня подпольных помещений.

В ведомстве отметили, что вода продолжает снижаться, специалисты каждые три часа проверяют ее уровень. Тем не менее в районе размещен оперативный штаб и развернут пункт временного размещения. Более 60 человек занимаются ликвидацией последствий непогоды в Смирныховском районе.

В субботу из-за сильного ветра и мокрого снега без света остались почти 40 тысяч жителей Хабаровского края.