Более 36 тысяч жителей Хабаровского края остались без света

Непогода стала причиной отключения электроэнергии в 40 населенных пунктах Хабаровского края. Без света остались более 36 тысяч человек.

«23 октября с 17:10 по мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер 25 м/с с мокрым снегом) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ», — сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

Специалисты уже ведут аварийно-спасательные работы. К ним привлечены восемь бригад в составе 20 человек и 8 единиц специальной техники.

Кроме того, из-за мокрого снега и гололеда в регионе ограничили движение автобусов на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и закрыли паромную переправу Ванино — Холмск.

«Хабаровский край сегодня ночью оказался в эпицентре циклона. Как и прогнозировали синоптики, в регионе выпал мокрый снег, при этом осадки прошли практически повсеместно», — сообщается на сайте администрации Хабаровского края.

Задерживаются рейсы из северной части региона и с Сахалина. Непогода в регионе продлится до 26 октября.