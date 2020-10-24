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    24 октября 2020, 06:52

    Более 36 тысяч жителей Хабаровского края остались без света

    Ксения Басырова

    Непогода стала причиной отключения электроэнергии в 40 населенных пунктах Хабаровского края. Без света остались более 36 тысяч человек.
    Более 36 тысяч жителей Хабаровского края остались без света

    «23 октября с 17:10 по мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер 25 м/с с мокрым снегом) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ», — сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

    Специалисты уже ведут аварийно-спасательные работы. К ним привлечены восемь бригад в составе 20 человек и 8 единиц специальной техники.

    Кроме того, из-за мокрого снега и гололеда в регионе ограничили движение автобусов на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и закрыли паромную переправу Ванино — Холмск.

    «Хабаровский край сегодня ночью оказался в эпицентре циклона. Как и прогнозировали синоптики, в регионе выпал мокрый снег, при этом осадки прошли практически повсеместно», — сообщается на сайте администрации Хабаровского края.

    Задерживаются рейсы из северной части региона и с Сахалина. Непогода в регионе продлится до 26 октября.