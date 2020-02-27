Режим ЧС ввели в Элисте после взрыва газа в многоэтажке

В Элисте ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в многоэтажном доме. В город направили диагностический комплекс «Стрела», который оценит риск обрушения здания.

В пресс-службе калмыцкого МЧС рассказали, что силы местных спасателей привели в режим «Чрезвычайная ситуация», на месте происшествия действует оперативный штаб.

Вечером 26 февраля в квартире девятиэтажного доме в Элисте произошел хлопок газа. Пострадал один человек, хозяин квартиры, где произошло ЧП. Взрывом в девятиэтажке повредило стены трех квартир, выбило стекла на нескольких этажах. Из здания эвакуировали около 120 человек.

Теперь диагностический комплекс «Стрела» должен проверить, существует ли угроза обрушения. В МЧС ждут, что комплекс приступит к работе в 09:30. По итогам обследования решат, когда жильцам можно будет вернуться в квартиры.

На месте происшествия работают 106 человек и 29 единиц техники, а также психологи, которые общаются с эвакуированными жильцами.