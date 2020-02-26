В Элисте произошел хлопок газа в жилом доме

В Элисте произошел хлопок газа в девятиэтажном жилом доме. Жителей эвакуировали. Пострадал один человек.

Как сообщила «360» пресс-служба МЧС Калмыкии, в многоэтажке произошел неустановленный хлопок газо-воздушной смеси. Взрыв случился на восьмом этаже. Повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир на площадке. Значительных видимых разрушений самого дома нет, придомовая территория оцеплена.

На месте работают сотрудники МЧС, пожарные и МВД региона. Около дома организован оперативный штаб.

В МЧС сообщили «360», что характер повреждений пострадавшего мужчины описать не могут, но он покинул помещение самостоятельно.