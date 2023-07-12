Экология 12 июля 2023, 08:47 Обстановку на затопленных трассах в Туапсинском районе сняли на видео Улицы и дороги оказались затоплены в Туапсинском районе Краснодарского края из-за ливней

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Дороги и улицы оказались затоплены в Туапсинском районе Краснодарского края после того, как там прошли ливни и оползни. Видео с места событий уже появилось в Сети.

На кадрах видно, что улица полностью оказалась в воде, там же стоят машины. Также можно увидеть бурное течение рек, где уровень воды оказался превышен.

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Пресс-служба Упрдор «Черноморье» сообщила о приостановлении движения на участках трассы М-4 «Дон» из-за подтоплений, падения двух деревьев и сошедшего оползня.

«В Туапсинском районе по ряду причин перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 Джубга — Сочи», — заявили в организации.

По данным регионального МЧС, подъем уровня воды произошел в реках Дефань, Нечепсухо и Шапсухо. При этом реки остаются в русле. Сильные ливни начались в Краснодарском крае несколько дней назад. В Сочи произошло наводнение, местные пляжи закрыты. Штормовое предупреждение действует на Кубани.