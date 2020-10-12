В РАН назвали возможную причину гибели морских животных у побережья Камчатки

Морских обитателей возле берегов Камчатки убили токсичные микроводоросли Gymnodinium. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали пробы тихоокеанской воды.

«Высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium — они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно — именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных», — приводит РИА «Новости» слова вице-президента РАН Андрея Адрианова.

Ученый не пояснил, от чего на Камчатке погибли млекопитающие тюлени. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что специалисты РАН продолжают изучать пробы с места загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Она отметила, что техногенных причин отравления воды пока не выявили, и пообещала сообщить, если о них станет известно.

Местные власти рассматривают три причины загрязнения акватории: техногенный выброс, шторм и вулканическая активность.

Чуть менее двух недель назад на нескольких пляжах Камчатки обнаружили сотни погибших морских животных. Тогда в воде нашли нефтепродукты и фенолы.