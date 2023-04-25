25 апреля 2023, 15:11
Более 20 домов загорелись в поселке на Урале, 27 человек эвакуировали
МЧС: более 20 домов загорелись в поселке Таежный на Урале
Огонь охватил 21 дом в поселке Таежный Свердловской области. Спасатели эвакуировали 27 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, поселок Таежный. Происходит возгорание 21 дома, из них 16 — жилые», — рассказали в ведомстве.
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Эвакуация потребовалась 27 местным жителям, среди них — трое детей. Представители МЧС добавили, что людей пока разместили в пункте временного размещения.
Пожарные принимают все меры, чтобы как можно скорее потушить пламя. Сейчас в работе участвуют более 30 человек и 10 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС РФ с водосливным устройством отправился на место ЧП.
Ранее стало известно о другом пожаре в Свердловской области — в Первоуральске загорелась пилорама. Огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров.
Пожары
МЧС РФ
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