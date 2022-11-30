Происшествия 30 ноября 2022, 07:18 Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: резервуары с нефтепродуктами загорелись на 1800 кв. м

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В Суражском районе Брянской области произошел крупный пожар. Загорелись резервуары с нефтепродуктами, огонь распространился на 1800 квадратных метров. Губернатор Александр Богомаз заявил, что никто не пострадал.

Резервуары загорелись ночью 30 ноября, причину глава региона на назвал. На место выехали более 80 спасателей, огонь распространился на площади 1800 квадратных метров. Пожар тушат при помощи 30 единиц техники, в том числе пожарного поезда. К месту вылетела аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Брянской области. Информация о пострадавших не поступала, добавил Александр Богомаз.

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В апреле в Брянске загорелась нефтебаза. Местные жители услышали ночью громкий хлопок, а потом увидели зарево в районе Московского проспекта. На помощь местным пожарным приехали коллеги из Москвы, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Воронежской и Орловской областей.

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