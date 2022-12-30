Происшествия 30 декабря 2022, 20:19 Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за повреждений МАГАТЭ: резервную линию электропередачи на 330 киловольт к ЗАЭС отключили из-за обстрела РИА «Новости»

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Последнюю функционирующую резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС отключили около 22:00 29 декабря после обстрелов. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.

«Резервная линия электропередачи напряжением 330 киловольт, ведущая к Запорожской атомной электростанции, была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом», — говорится в сообщении.

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Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что «жизненно важно, чтобы она была восстановлена как можно скорее».

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По информации МАГАТЭ, АЭС продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов, от единственной оставшейся в эксплуатации внешней линии электропередачи на 750 киловольт. До конфликта России с Украиной было четыре таких линии, уточнили в агентстве.

Специалисты МАГАТЭ заявили, что ремонтные работы уже ведутся, но до конца степень резервной линии назвать пока невозможно.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли береговую линию Энергодара. Их целью стала промзона Запорожской АЭС.