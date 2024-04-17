Происшествия 17 апреля 2024, 18:03 Ресурсы Минздрава для работы в регионах с паводками назвали достаточными Мурашко: ресурсов Минздрава в регионах с паводками хватает Unsplash

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Специалистов в сфере здравоохранения в регионах, пострадавших от паводка, хватает. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Хватает специалистов, поскольку пришлось в Оренбургской области эвакуировать медицинские организации, соответственно, меняли маршруты по маршрутизации пациентов с экстренными состояниями по плановой помощи», — отметил он.

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По словам министра, медпомощь жителям в связи с паводками оказывается в полном объеме, ресурсов в целом тоже хватает.

Он добавил, что по номеру 122 в пострадавших регионах работает круглосуточная линия психологической помощи и на нее регулярно поступают обращения. Их отрабатывают в штатном режиме.

Владимир Путин на совещании информировал о том, что ежедневно общается с главой МЧС России Александром Куренковым по ситуации с паводками.