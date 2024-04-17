Общество 17 апреля 2024, 16:59 Путин сообщил, что каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков Президент Путин ежедневно обсуждает с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводками РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин каждый день обсуждает с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводками. Глава государства сообщил об этом на совещании с членами правительства.

В начале мероприятия участники рассмотрели ряд текущих вопросов.

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«Глава МЧС Александр Куренков информировал президента о ситуации с паводками в регионах и ликвидации их последствий», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Главной темой встречи станет внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики. С докладами выступят глава Минцифры Максут Шадаев и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее Путин выступил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков. Он заявил о необходимости уже сейчас думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах и заранее готовиться к решению этого вопроса.