Эксклюзив 02 мая 2023, 10:33 Ресторан «Хочу шашлык» загорелся на юге Москвы Источник «360»: ресторан загорелся на Болотниковской улице в Москве

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Ресторан горит в Южном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника, огонь охватил ресторан «Хочу шашлык», расположенный на Москворецком рынке по адресу Болотниковская улица, дом 12. Подробности пока не приводятся. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

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Ранее «360» сообщал о пожаре в квартире дома в Тепличном переулке на северо-западе Москвы. Прибывшие на место спасатели эвакуировали более 50 жителей из подъезда. О погибших и пострадавших не сообщалось.