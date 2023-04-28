Эксклюзив 28 апреля 2023, 21:24 Более 50 человек эвакуировали во время пожара в девятиэтажке на северо-западе Москвы Источник «360» сообщил об эвакуации жителей из дома на северо-западе Москвы из-за пожара РИА «Новости»

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Пожар начался квартире дома в Тепличном переулке на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, очаг пламени находился в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Прибывшие на место пожарные эвакуировали более 50 жителей из подъезда.

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Пламя оперативно потушили. О пострадавших или погибших источник не уточнил. По его данным, площадь пожара оказалась минимальной — один квадратный метр. Огонь занялся на кухне.

Официального подтверждения этой информации пока нет.