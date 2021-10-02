РЕН ТВ раскрыл личность водителя, протаранившего здание школы в Москве

Автомобилем Porsche, протаранившим здание школы на улице Сретенка в Москве, управлял Евгений Старичков. Мужчина и его пассажир получили многочисленные травмы, сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, за рулем дорогой иномарки находился 38-летний Евгений Старичков. Предварительно, мужчина был нетрезв. Также в машине был пассажир, 51-летний мужчина. По информации, он также имел признаки алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля сломал ключицу и получил сотрясение головного мозга. Его пассажир получил многочисленные травмы, включая травму головы. Porsche в результате ДТП в центре столицы также получил серьезные повреждения. Стены школы № 1500, известной как «Пушкинская школа», пострадали несильно. Никто из прохожих, учеников или педагогов не пострадал.

Легковой Mercedes 5 сентября врезался в здание школы во Владимире. Молодой водитель 1998 года рождения не справился с управлением, и машина врезалась в школу. В результате аварии никто не пострадал.