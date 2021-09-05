Легковушка влетела в здание школы во Владимире

Легковой Mercedes выскочил с дороги и врезался в здание школы на Дворянской улице во Владимире. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Как рассказали в полиции, авария произошла 5 сентября, в районе 07:00. Водитель 1998 года рождения ехал со стороны Большой Московской улицы в сторону Дворянской улицы. Он не справился с управлением и врезался в школу.

«Автомобиль получил механические повреждения. За медицинской помощью в момент ДТП никто не обращался», — объяснили в пресс-службе.

В МВД добавили, что сотрудники ГИБДД составили на водителя административный протокол, так как он отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.

Ранее в пресс-службе МВД по Крыму сообщили об аварии с легковушкой в поселке Партенид под Алуштой. Там машина сбила двух девушек, которые стояли на обочине дороги, и врезалась в торговый павильон.