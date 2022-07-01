Ректора РАНХиГС заподозрили в оформлении на работу «мертвых душ»

Следователи считают, что ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау фиктивно трудоустроил более 10 человек. Об этом сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, он присваивал в том числе деньги из зарплат несуществующих сотрудников. Мау вменяют хищение 21 миллиона рублей. Владимиру Мау предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция по статье — лишение свободы на 10 лет. Сам ректор вину не признал.

Тверской суд Москвы отправил мужчину под домашний арест до 7 августа. В освобождении под залог ему отказали. Защита Мау намерена обжаловать это решение.

Ректора крупного вуза заподозрили в мошенничестве в ходе расследования уголовного дела, по которому проходят экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Оба находятся в СИЗО, показания против Владимира Мау дала Рыкова.