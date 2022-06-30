Ректора РАНХиГС Владимира Мау отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау, его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Суд отказал в освобождении под залог, сообщило РИА «Новости».

Ректор РАНХиГС проходит по делу, возбужденному против экс-замминистра просвещения Марины Раковой и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева. Оба фигуранта находятся в СИЗО. Показания против Мау дала Ракова.

Обвинения Мау предъявлены по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, ректор похитил 21 миллион рублей у вуза. Мау вины не признал.

Обвиняемый просил вынести более мягкую меру пресечения и готов был внести залог в размере ущерба по делу. Ректор планировал «поехать на лечение» и настаивал, что в данный момент никакого урона вузу не наносится.