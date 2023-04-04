04 апреля 2023, 10:42
Рейсовый автобус попал в аварию на востоке Москвы
Возле станции МЦК Белокаменная на востоке Москвы два автомобиля столкнулись с автобусом
В Восточном административном округе рядом со станцией Московской железной дороги Белокаменная случилось ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом «360» рассказал источник.
Два автомобиля столкнулись с автобусом. Авария произошла утром 4 апреля. Находились ли в салоне пассажиры, пострадал ли кто-либо и другую информацию о ДТП собеседник не уточнил.
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Ночью на северо-востоке Москвы случилась смертельная авария. Погибла 42-летняя женщина, которая шла по проезжей части внешней стороны 92-го километра МКАД и попала под колеса машины.
ДТП
Москва 2023
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